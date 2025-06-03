Аналитик Найшева: в ближайшее время доллар останется в диапазоне до 81 рубля

С началом лета рубль продемонстрировал незначительное ослабление по отношению к другим валютам. Перед выходом на более устойчивые диапазоны российская нацвалюта еще может укрепиться, сообщила RT специалист управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Анастасия Найшева.