Картофельное карри с тофу "Массаман"

Карри «Массаман» — это насыщенное, мягкое и слегка сладковатое тайское блюдо, приготовленное методом тушения; в нем сочетаются сухие специи персидского и индийского происхождения с характерными ароматическими ингредиентами юга Таиланда.
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