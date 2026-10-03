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Поварёнок с лучшими рецептами

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Картофельное карри с тофу "Массаман"

Картофельное карри с тофу "Массаман"

Карри «Массаман» — это насыщенное, мягкое и слегка сладковатое тайское блюдо, приготовленное методом тушения; в нем сочетаются сухие специи персидского и индийского происхождения с характерными ароматическими ингредиентами юга Таиланда.

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