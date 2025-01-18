Море волнуется…

Последствия экологической катастрофы на побережье Черного моря устраняют буквально всей страной. Яна Чурикова с ветеринарным врачом Екатериной Рачинской в ангаре, приспособленном для очистки птиц от мазута Фото из личного архива Яны ЧуриковойПо оценкам экологов, последствия экологической катастрофы будут давать о себе знать еще несколько лет Максим Григорьев/ТАСС Последствия экологической катастрофы на побережье Черного моря устраняют буквально всей страной.