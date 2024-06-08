Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Русском доме в Люксембурге

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина и представительства Россотрудничества 7 июня провели в Русском доме в Люксембурге концерт «Посольство мастерства».
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