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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оши провел 1000-й матч в НХЛ

Юбилейной для 37-летнего форварда стала игра против «Ванкувера» (2:1). Всего за карьеру в НХЛ американец провел 1000 матчей, забил 301 гол и сделал 388 ассисите при средней полезности «+83».

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