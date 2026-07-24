Штрихи к портрету Одина: что мы знаем о Константине Васильеве

Традицию выездных вернисажей, положенную Эрмитажем и ГМИИ, продолжает Центр Андрея Вознесенского. На родине Константина Васильева, в Казани, проходит выставка «Случай с художником», раскрывающая основателя позднесоветского имперского тренда как абстракциониста и последователя Джексона Поллока.