Штрихи к портрету Одина: что мы знаем о Константине Васильеве

Традицию выездных вернисажей, положенную Эрмитажем и ГМИИ, продолжает Центр Андрея Вознесенского. На родине Константина Васильева, в Казани, проходит выставка «Случай с художником», раскрывающая основателя позднесоветского имперского тренда как абстракциониста и последователя Джексона Поллока.
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