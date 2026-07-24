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Газета «Культура»

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Штрихи к портрету Одина: что мы знаем о Константине Васильеве

Штрихи к портрету Одина: что мы знаем о Константине Васильеве

Традицию выездных вернисажей, положенную Эрмитажем и ГМИИ, продолжает Центр Андрея Вознесенского. На родине Константина Васильева, в Казани, проходит выставка «Случай с художником», раскрывающая основателя позднесоветского имперского тренда как абстракциониста и последователя Джексона Поллока.

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