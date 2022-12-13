ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

44 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    да не я танцы с бубнами не справлял..и оленнями тожеА Россию и народ ...
  • Алексей Смирнов
    Так я и рассчитываю лишь на тебя, ты же идиот.Почему пенсии над...
  • Николай Кузнецов
    Шо, опять корежит? Обряд экзорцизма тебе поможет 😀А Россию и народ ...

А Россию и народ спросить не пробовали?

А Россию и народ спросить не пробовали?

Ура-патриотам посвящается Есть ли в России высокопоставленные (и не очень) либералы, читай предатели, мешающие развитию страны вплоть до желания (тайного или явного) её поражения в противостоянии с Западом? Конечно есть – пятая колонна называется.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх