А Россию и народ спросить не пробовали?

Ура-патриотам посвящается Есть ли в России высокопоставленные (и не очень) либералы, читай предатели, мешающие развитию страны вплоть до желания (тайного или явного) её поражения в противостоянии с Западом? Конечно есть – пятая колонна называется.
Ура-патриотам посвящается Есть ли в России высокопоставленные (и не очень) либералы, читай предатели, мешающие развитию страны вплоть до желания (тайного или явного) её поражения в противостоянии с Западом? Конечно есть – пятая колонна называется.
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