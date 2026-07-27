В соцсетях появилось фейковое «видеообращение» Сергея Безрукова к президенту, созданное с помощью ИИ

Ваш браузер не поддерживает видео. Пока наши защитники успешно продвигаются по всей линии фронта, освобождая один населённый пункт за другим, в соцсетях начинают появляться фейковые видео известных личностей, которые якобы обращаются к президенту с сумасбродными идеями.