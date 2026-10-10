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Царьград

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Кулеба призвал украинцев запастись лекарствами на несколько месяцев

Кулеба призвал украинцев запастись лекарствами на несколько месяцев

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан запастись лекарствами на несколько месяцев в преддверии прогнозируемых перебоев с электричеством и отоплением.

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