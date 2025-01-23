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Царьград

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  • Юрий Вершинин
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Собянин: Силами ПВО уничтожены вражеские БПЛА при попытке атаки на Москву

Собянин: Силами ПВО уничтожены вражеские БПЛА при попытке атаки на Москву

Атака на Москву отбита. Собянин сообщил о сбитых беспилотниках.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинских дронов атаковать русскую столицу.

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