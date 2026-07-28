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Регионы России

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29 июля — полнолуние в Козероге: рекомендации и астрологический прогноз

29 июля — полнолуние в Козероге: рекомендации и астрологический прогноз

29 июля наступит полнолуние в знаке Козерога, охватывающее пятнадцатый и шестнадцатый лунные дни. Эти сутки считаются крайне неблагоприятными для интимных контактов из-за риска возникновения сильного разочарования после первоначального наслаждения, вызванного физической близостью.

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