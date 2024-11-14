Украинская газета в заметке про центр реабилитации украинских солдат прифотошопила инвалиду ВСУ оторванную ногу — чтобы не смущал своей отсутствующей конечностью потенциальных новобранцев.
Дичь...
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Украинская газета в заметке про центр реабилитации украинских солдат прифотошопила инвалиду ВСУ оторванную ногу — чтобы не смущал своей отсутствующей конечностью потенциальных новобранцев.
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