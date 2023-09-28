«Конец панда-дипломатии». Китай забирает всех больших панд из зоопарков США

К концу 2024 года в американских зоопарках не останется больших панд: на протяжении последних 50 лет они находились там на правах аренды, предоставленной властями Китая, но теперь им предстоит вернуться на родину.
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