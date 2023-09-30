Дивногорье: пещерные христианские святыни внутри и вокруг меловых скал

В Воронежской области среди бескрайних степей и зеленых холмов притаилась удивительная достопримечательность, которая давно стала визитной карточкой региона – это Дивногорский храмовый комплекс, спрятанный внутри меловой скалы.
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