На территории СЗАО заметили птиц, считавшихся в столице исчезнувшими

В ноябре недалеко от природно-исторического парка “Москворецкий” орнитологи заметили таких редких для Москвы птиц, как беркут, который обычно гнездится высоко в горах, а также любителя глухих лесов филина.
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