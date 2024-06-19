🔥 На трассе в районе пгт Гвардейское загорелся пассажирский автобус Также рядом с автобусом горит сухая трава, огонь локализован, его тушат пожарные.
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🔥 На трассе в районе пгт Гвардейское загорелся пассажирский автобус Также рядом с автобусом горит сухая трава, огонь локализован, его тушат пожарные.