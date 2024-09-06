Полмиллиона га северных территорий очистили волонтеры проекта «Чистая Арктика»

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ФедералПресс. В ходе молодежной программы «День будущего» ВЭФ спикеры обсудили вопросы вовлечения бизнеса и корпоративного волонтерства в инициативы общественных экологических проектов, таких, как «Чистая Арктика», а также озвучили рейтинг поддержки крупнейших экологических акций ведущими компаниями страны.
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