СМИ: Россия пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют цель сделать крупные города непригодными для проживания, пишет The Guardian.
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