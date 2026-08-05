Экспорт Китая демонстрирует рекордный рост благодаря инновациям и робототехнике

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В конце июля в производственных цехах предприятия Warsonco Intelligent Technology, расположенного в городе Дунгуань (Dongguan) на территории провинции Гуандун (Guangdong), можно было наблюдать слаженную работу паллетоукладчиков.