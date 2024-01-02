Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ВС
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Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого

Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого

Царьград Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО ФОТО: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS В Челябинске в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.

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