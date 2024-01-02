Четверо из пяти нападавших мигрантов уже задержаны. Идет поиск пятого

Царьград Дети мигрантов вышли на тропу войны. Удар приняли ветераны СВО ФОТО: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS В Челябинске в новогоднюю ночь толпа подростков из мигрантских семей напала на мирных отдыхающих людей.
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