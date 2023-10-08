Юрист Рыжкова заявила, что услуги по акции в платных клиниках невыгодны

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова объяснила, что услуги, которые предлагаются платными клиниками якобы по акции, невыгодны.
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