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  • Вовладар Даров
    Как гниды прыгают туд сюда!«Царьград»: улета...
  • tatyanadavydkina
    А когда в Сирии бомбили и убивали детей не вопили о беззаконии. Да сотрут сейчас Израиль арабы и правильно сделают.Постпред Израиля ...
  • Юрий
    Я бы задумался на месте принимающей страны, эти уроды и им войну привезут!«Царьград»: улета...

Юрист Рыжкова заявила, что услуги по акции в платных клиниках невыгодны

Юрист Рыжкова заявила, что услуги по акции в платных клиниках невыгодны

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова объяснила, что услуги, которые предлагаются платными клиниками якобы по акции, невыгодны.

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