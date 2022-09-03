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Уточняется количество туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

Уточняется количество туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке

На Камчатке несколько туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевской. Восхождение на вулкан в составе группы совершали 12 человек.

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