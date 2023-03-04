SpaceNews: Китайские космонавты в условиях секретности совершили выход в открытый космос

Несмотря на жесткое противостояние России и США на международном уровне, госкорпорация «Роскосмос» и NASA продолжают, пусть и в ограниченном объеме, совместную работу на МКС.
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