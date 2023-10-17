Глава ЦК ВС США Курилла посетил Израиль для обсуждения военной помощи

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла прибыл с необъявленным визитом в Тель-Авив 17 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными израильскими коллегами для обсуждения военной помощи.
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