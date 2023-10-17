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Глава ЦК ВС США Курилла посетил Израиль для обсуждения военной помощи

Глава ЦК ВС США Курилла посетил Израиль для обсуждения военной помощи

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла прибыл с необъявленным визитом в Тель-Авив 17 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными израильскими коллегами для обсуждения военной помощи.

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