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Раиль Якупов: «Знарок не закончился, он даже не начинался. У «Ак Барса» тренера нет вообще. Человек стоит и жует жвачку»

Раиль Якупов раскритиковал главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.  – Вы понимаете, в какой хоккей сейчас играет Знарок? – Нет.

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