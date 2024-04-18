NYT: накануне удара по иранскому посольству Нетаньяху дезинформировал США

Накануне ракетного удара по иранскому посольству в Сирии премьер Израиля Нетаньяху не предоставил США полную информацию о предстоящей акции, чем навлек на себя гнев администрации президента Байдена сообщает New York Times.
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