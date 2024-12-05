Электрический Mercedes-Benz G-класса стал папамобилем[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Деятельность папы римского нередко связана с проведением массовых мероприятий, и в этом деле главе римско-католической церкви уже больше века помогают специальные автомобили.
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