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Игроки «Ротора» обратились к руководству с просьбой вернуть Стукалова и хотели писать губернатору. Тренера уволили после 4 туров Второй лиги

Игроки «Ротора» обратились к руководству с просьбой вернуть Стукалова и хотели писать губернатору. Тренера уволили после 4 туров Второй лиги

Стукалов был уволен с поста главного тренера «Ротора» после 4 туров LEON Второй лиги А. Исполняющим его обязанности назначен Владимир Файзулин.

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