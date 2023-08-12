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«РВ»: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении

«РВ»: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении

РИАМО - 13 авг. Украинские войска стремятся прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении для того, чтобы создать оперативный задел для дальнейшего проведения стратегической наступательной операции, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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