«РВ»: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении

РИАМО - 13 авг. Украинские войска стремятся прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении для того, чтобы создать оперативный задел для дальнейшего проведения стратегической наступательной операции, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
РИАМО - 13 авг. Украинские войска стремятся прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении для того, чтобы создать оперативный задел для дальнейшего проведения стратегической наступательной операции, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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