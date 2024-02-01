Жителю Токарёвки грозит крупный штраф за продажу алкоголя подростку

Инцидент произошёл на улице Советская в Токарёвке. В одном из магазинов подростку продали алкоголь. Теперь продавцу грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностному лицу - до 200 тысяч рублей, юридическому - до полумиллиона.
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