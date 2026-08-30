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Мерц выразил обеспокоенность из-за возможного прихода АдГ к власти в Саксонии-Анхальт

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность возможной победой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предстоящих выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт.

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