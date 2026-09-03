🏆 Крымские школьники вошли в число лучших на Всероссийском слёте «Пост №1» Школьники из села Петровка представили республику на слёте и заняли четвёртое место среди сильнейших команд со всей страны.
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