Медведев назвал реакцию Запада на интервью Путина попаданием лекарства в цель

Как заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, лидеры стран обычно не высказываются об интервью коллег из других государств, но в случае с интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произошло «попадание лекарства в цель».
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