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Снукерист.ру

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Драма на последних секундах! Марк Селби vs Чжан Анда в 1/16 финала English Open 2026

Драма на последних секундах! Марк Селби vs Чжан Анда в 1/16 финала English Open 2026

Марк Селби одолел китайского снукериста Чжан Анду 4-3 и прошел в 1/8 финала English Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Марк Селби вырвал победу в решающем фрейме у Чжан Анды в 1/16 финала English Open 2026.

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