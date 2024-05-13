Особняк Долговых готовят к масштабной реставрации

Началась масштабная реставрация особняка Долговых на проспекте Мира в Москве. Проект реставрации был согласован Департаментом культурного наследия города (Мосгорнаследие) и предусматривает комплексную реконструкцию фасада и интерьера этого исторического здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии