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Особняк Долговых готовят к масштабной реставрации

Особняк Долговых готовят к масштабной реставрации

Началась масштабная реставрация особняка Долговых на проспекте Мира в Москве. Проект реставрации был согласован Департаментом культурного наследия города (Мосгорнаследие) и предусматривает комплексную реконструкцию фасада и интерьера этого исторического здания.

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