В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов

Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее обновление этих цифр, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.