В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов

Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее обновление этих цифр, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии