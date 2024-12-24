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В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов

В Швейцарии рассказали, сколько заморозили частных российских активов

Около 7,9 миллиарда долларов частных денег были заморожены в Швейцарии в рамках санкций против России по состоянию на август 2024 года, когда было последнее обновление этих цифр, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.

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