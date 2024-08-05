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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легкоатлетка Куличенко о критике Игр в Париже: «Бесит, что люди постоянно пытаются найти негатив. Камон, это Олимпиада. Тут столько прекрасного!»

Накануне выступающая за Кипр россиянка Куличенко заняла 7-е место в прыжках в высоту на Играх. – Когда уезжаешь? – Уже завтра.

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