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Царьград

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Русские спасли распухшую ядовитую фугу на Хайнане

Русские спасли распухшую ядовитую фугу на Хайнане

На острове Хайнань две русские туристки спасли выброшенную на берег ядовитую рыбу фугу, рискнув безопасностью ради морского обитателя.

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