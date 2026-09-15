Русские спасли распухшую ядовитую фугу на Хайнане

На острове Хайнань две русские туристки спасли выброшенную на берег ядовитую рыбу фугу, рискнув безопасностью ради морского обитателя.
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