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Пронедра

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Почему россиян просят не носить сладости на кладбища

Почему россиян просят не носить сладости на кладбища

В нескольких российских регионах власти и специалисты по охране природы предупредили жителей об опасности встреч с медведями.

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