Международный олимпийский комитет указал на беспочвенность обвинений со стороны Украины и Польши

Женева. Швейцария. Обвинения Киева в адрес Международного олимпийского комитета являются клеветой. Так отреагировали в МОК на высказывания со стороны официальных лиц Украины и ряда других стран о «пропаганде войны» и «подкупе Россией», пишет Газета.