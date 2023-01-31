SUSANIN

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Международный олимпийский комитет указал на беспочвенность обвинений со стороны Украины и Польши

Международный олимпийский комитет указал на беспочвенность обвинений со стороны Украины и Польши

Женева. Швейцария. Обвинения Киева в адрес Международного олимпийского комитета являются клеветой. Так отреагировали в МОК на высказывания со стороны официальных лиц Украины и ряда других стран о «пропаганде войны» и «подкупе Россией», пишет Газета.

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