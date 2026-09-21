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ВС России поразили сухогрузы и газораспределительную станцию на Украине

ВС России поразили сухогрузы и газораспределительную станцию на Украине

Российские Вооруженные силы в ходе ночных ударов поразили логистический центр в Киевской области. Логистический центр «BDU Logistic» в населенном пункте Счастливое использовался для хранения и распределения продукции военного назначения.

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