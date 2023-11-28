Kathimerini: Следовавшее на Украину судно Raptor везло подозрительный груз

Затонувшее в Греции судно, как утверждают источники, на самом деле перевозило не соль, а кое-что другоеВ минувшее воскресенье в Греции затонуло судно Raptor, которое шло на Украину под флагом Коморских островов.
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