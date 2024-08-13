Две новые школы на правобережье Астрахани должны открыться к 1 сентября

Общая вместимость образовательных учреждений – более 1200 мест. Сейчас на правобережной стороне Астрахани завершается строительство двух школ - в Трусовском районе облцентра на 1000 мест и в поселке Трусово (формально – в Наримановском районе) на 220 мест.