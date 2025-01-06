Виктор Анисимов В народе растёт запрос на ужесточение внутренней политики, в том числе и срочное решение мигрантского вопроса, искоренения чудовищной коррупции охватившей практически все стороны нашей жизни, решения наболевших, и давно уже перезревших, социальных проблем, таких как взрывной рост цен на основные продукты питания, обуздание инфляции заранее сжирающую индексацию пенсий, и многое другое.
Путину придётся стать Сталиным
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Олег Самойлов
Джугашвили до Путина - как да Марса по-пластунски! Джугашвили НЕ стОит и путинского мизинца!
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52 мин.
Олег Самойлов
ВЕРНО! Педофилами, упырями, грабителями и бандитами НЕ рождаются! Ими СТАНОВЯТСЯ, как бандит, педофил и грабитель Джугашвили! А вот ЧЕЛОВЕКОМ и РУКОВОДИТЕЛЕМ страны, КАК Путин, надо Родиться и СТАТЬ!
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46 мин.
Игорь Василевский
Помойлов, а кто страну под названием СССР к войне с гитлером, вернее - всей европе, подготовил? Зиновьев с троцким или Сталин? Под чьим руководством страна, по факту, за 10 лет была восстановлена? Хруща с булганиным или Сталина? Кто, в конечном то итоге, создал ядерный щит СССР? Сталин или микоян? Кто противоветровые полосы в стране создал для развития сх, и кто целину убил? Хрущ или Сталин? Твоей головушке, с высшим образованием, еще советским, никак не понять, что и Сталин и Путин делают по форме одно и то же- восстанавливают страну. Вот только все средства производства и все недра в СССР (абсолютно его не идеализирую!!) принадлежали народу, и все это обеспечивало твердый курс рубля, а сегодня... Или ты тайный миллионер - на наркотрафике денюшек накоробчил и сейчас под свое мировоззрение равняешь? А ... тебе. При всех заслугах Путина у него один путь - Либо стать Сталиным, либо он превратится в Годунова. Ты сам знаешь или у старших товарищей поинтересуешься как была организована РосГвардия и в силу каких причин?? Вот так то, педофил, бандит и грабитель помойлов.
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27 мин.
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