Путину придётся стать Сталиным

Игорь Василевский

Помойлов, а кто страну под названием СССР к войне с гитлером, вернее - всей европе, подготовил? Зиновьев с троцким или Сталин? Под чьим руководством страна, по факту, за 10 лет была восстановлена? Хруща с булганиным или Сталина? Кто, в конечном то итоге, создал ядерный щит СССР? Сталин или микоян? Кто противоветровые полосы в стране создал для развития сх, и кто целину убил? Хрущ или Сталин? Твоей головушке, с высшим образованием, еще советским, никак не понять, что и Сталин и Путин делают по форме одно и то же- восстанавливают страну. Вот только все средства производства и все недра в СССР (абсолютно его не идеализирую!!) принадлежали народу, и все это обеспечивало твердый курс рубля, а сегодня... Или ты тайный миллионер - на наркотрафике денюшек накоробчил и сейчас под свое мировоззрение равняешь? А ... тебе. При всех заслугах Путина у него один путь - Либо стать Сталиным, либо он превратится в Годунова. Ты сам знаешь или у старших товарищей поинтересуешься как была организована РосГвардия и в силу каких причин?? Вот так то, педофил, бандит и грабитель помойлов.