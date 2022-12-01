НАТО собирается начать производство «советских» боеприпасов для ВСУ на своей территории

Страны Североатлантического альянса рассчитывают в ближайшее время приступить к производству на своих территориях боеприпасов «советского» калибра, которые затем будут поставляться для нужд украинских вооруженных сил.
Популярные статьи
- В районе Сватово-Кременная наши бойцы намерены полностью уничтожить 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ
- Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» оскорбившего Россию латвийского депутата
- Российские войска нанесли удары по объектам противника в Днепропетровске и Харьковской области в ночь на 29 ноября
Свежие комментарии