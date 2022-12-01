Военное обозрение

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НАТО собирается начать производство «советских» боеприпасов для ВСУ на своей территории

НАТО собирается начать производство «советских» боеприпасов для ВСУ на своей территории

Страны Североатлантического альянса рассчитывают в ближайшее время приступить к производству на своих территориях боеприпасов «советского» калибра, которые затем будут поставляться для нужд украинских вооруженных сил.

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