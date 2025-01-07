Представлен смартфон OnePlus 13R с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 50-Мп телефотокамерой за $600 К...

Представлен смартфон OnePlus 13R с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 50-Мп телефотокамерой за $600Компания OnePlus представила смартфон OnePlus 13R субфлагманского уровня, который оснащён мощным процессором Qualcomm, а также 50-Мп камерой с телеобъективом и ёмкой батареей.