В США опубликовали причину смерти сенатора-экстремиста

Предварительные результаты судмедэкспертизы причин смерти сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) сообщил корреспондент Fox News Билл Мелуджин 12 июля в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии