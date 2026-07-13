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В США опубликовали причину смерти сенатора-экстремиста

В США опубликовали причину смерти сенатора-экстремиста

Предварительные результаты судмедэкспертизы причин смерти сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) сообщил корреспондент Fox News Билл Мелуджин 12 июля в соцсети Х.

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