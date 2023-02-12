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Варламов 6-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы за матч. Он отразил 27 бросков «Монреаля» из 31

Семен Варламов 6-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы за матч. Вратарь «Айлендерс» отразил 27 бросков из 31 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4 ОТ).

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