Советники Трампа предлагают создать демилитаризованную зону на Украине

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Советники избранного президента США Дональда Трампа выдвинули инициативу по созданию демилитаризованной зоны на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters.
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