Имя: Наталья Фамилия: Якимчик Полное имя: Наталья Якимчик. Национальность: белорус Родилась: 25 марта Страна: Беларусь Цвет волос: Блондинка Цвет глаз: Синий Рост: 5,9; 175 см Наталья Якимчик Инстаграм – @natayakim #Natallia #Yakimchyk Natallia Yakimchyk Модель: Natallia Yakimchyk.
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